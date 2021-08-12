"İstanbul-İzmir Otoyolu" güzergahtaki illerin ekonomisine ve turizmine de katkı sağlıyor

CEM ŞAN - İstanbul ile İzmir arası kara yolu ulaşımını 3,5 saate indiren ve 4 bin 85 kişinin istihdam edildiği İstanbul-İzmir Otoyolu, İzmir'in Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a mesafesini kısaltarak, geçtiği şehirlerin ekonomi, tarım ve turizmlerine katkı sağlıyor.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yap-işlet-devret finansman modeliyle hayata geçirilen proje, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor.

Otoyolda ayrıca 2 bin 907 metre uzunluğunda Osmangazi Köprüsü, 21 bin 571 metrelik 2'si çelikten yapılmış 38 viyadük, 6 bin 445 metrelik 3 tünel, 2'si ekolojik üst geçit olan 178 köprü, 715 hidrolik kutu menfez, 291 alt geçit kutu menfez, 35 kavşak, 33 servis alanı, 6 bakım işletme merkezi, ana kontrol merkezi ve 21 gişe alanı bulunuyor.

Ulaşım ve teknik olanakların yanı sıra yapımından işletmeye alınmasına kadar bölgede binlerce kişiye istihdam sağlayan otoyol, bölge ekonomisine katkılarına devam ediyor. İstihdamın neredeyse tamamı bölge halkından oluşuyor.

Dinlenme tesisleri, bakım, işletme gibi alanlardaki istihdam dağılımına göre 1611 kişi Otoyol Bakım ve İşletme, 2 bin 474 kişi Otoyol Hizmet Tesisleri'nde olmak üzere 4 bin 85 personel istihdam edilen yolda, personelin yüzde 43'üne karşılık gelen 1772 kadın çalışıyor.

- Ege ve Marmara bölgelerinin otoyol entegrasyonu tamamlanacak

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamlanmasıyla, Ege ve Marmara bölgelerinin ulaşım altyapısındaki beklentileri de karşılanmış oldu. Böylece, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanlarının oluşmasına imkan tanındı. Bölgedeki liman, demir yolu ve hava ulaşım sistemleri, kara yolu ulaşım projeleriyle entegre edildi.

Edirne-İstanbul-Ankara, Kuzey Marmara, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları ile birleştirilerek Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgeleri tam erişme kontrollü otoyol ağıyla bağlandı.

Otoyolun, Malkara-Çanakkale kesimiyle yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile birleşmesiyle de tüm Ege ve Marmara Bölgesi'nin otoyol entegrasyonu tamamlanmış olacak.

- Emisyon salınımında yıllık 451 bin 141 ton azalma öngörülüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu ile bu iki büyükşehir arası 100 kilometre kısaltılıp 8,5 saat süren seyahat süresi 3,5 saate indirildi.

İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan Osmangazi Köprüsü, projenin en önemli kesimini oluşturuyor. Feribotla 60 dakika, karayoluyla 1,5 saat süren körfez geçişi, Osmangazi Köprüsü ile 6 dakika sürüyor.

Gebze-Altınova hattındaki seyahatlerde Osmangazi Köprüsü'nün kullanılmasının yakıt, amortisman, zaman ve çevresel etkiler dikkate alınarak yapılan analizlerde en ekonomik seçenek olduğu ve tercih edildiği görülüyor.

Otoyol projesiyle 2023 yılı tahminlerine göre yıllık tasarruf tutarının 4,12 milyar lira olması bekleniyor. Ayrıca, emisyon salınımında yıllık 451 bin 141 ton azalma bekleniyor.

- İstanbul-İzmir Otoyolu'nun geçtiği şehirlere sağladığı katkılar

Proje sayesinde Balıkesir ve Manisa ile İstanbul ve Bursa çevresindeki bölgeler kapasitelerinin üzerine çıkarken, sanayi yatırımlarının yeni çekim alanı haline geldi. Ayrıca güzergah çevresinde yer alan Eskişehir-Bozüyük-Bilecik bölgesinin gelişmekte olan sanayisine ilave katkı sağlanarak bölgede yeni yatırımların önü açıldı.

Turizm ve ticaret potansiyeli yüksek olan Akdeniz Bölgesi'ne ulaşımı daha da kısaltan otoyol, İzmir'in turizm sezonunu uzatarak Çeşme, Foça, Dikili ve Bergama gibi turizm merkezlerinin ziyaretçi sayını artırıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin en büyük gıda ihracatçısı konumundaki Ege Bölgesi'nden Avrupa'ya yapılan ihracatta nakliyat masraflarının düşüşüne katkı veriyor.

