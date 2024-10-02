İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı

Akın Özsoy idaresindeki 34 HA 5861 plakalı kamyonet, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Batı gişeleri mevkisinde Osman Kondu yönetimindeki 10 AIN 750 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Umut Köse kontrolündeki 34 DZL 303 plakalı tıra da çarptı.
Kazada, ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Özsoy, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre sol şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.