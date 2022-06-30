İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU? İstanbul lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi!

İstanbul lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki İstanbul lise taban puanları 2022 belli oldu mu? İstanbul lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

İstanbul'da yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

İstanbul'un ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.

5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.

Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.

İSTANBUL NİTELİKLİ OKULLAR LİSTESİ

İstanbul ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar:

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 493,4

En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 492,39

En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 467,22

En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VEFA LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,6

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,86

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,25

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,37

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 464,38

En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 458,65

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 1,66

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,85

En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kontenjan: 120

Taban Puan: 451,5

En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

En düşük yüzdelik dilim: 1,82



