İstanbul Maratonu’na damga vuran fotoğraflar

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği iki kıtayı birbirine bağlayan 42 kilometre 195 metrelik Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ilk start verildi.
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Bu yıl, 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu, "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla koşuluyor.
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Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda atletler tarihi yarım adaya doğru yaklaştı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafındaki gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maraton, tüm heyecanıyla sürüyor.
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Sporcular, Beşiktaş sapağından Barbaros Bulvarına indi ve sahil yolundan Karaköy'e yaklaştılar.
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Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.
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Sahil yolundan Gülhane Parkı'na devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak.
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Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.
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ELİT ATLETLER YARIŞIYOR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer alıyor.
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Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelen elit atletler, maratonda ter döküyor.
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Organizasyon kapsamında ayrıca 15 ve 10 kilometre koşularla, tekerlekli sandalye kategorisinde yarış da yapılacak.
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334 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.
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Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.
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Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek.
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Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.
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Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.
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Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.
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İŞTE 15 KİLOMETREDE KAZANANLAR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı.
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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