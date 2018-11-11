İstanbul Maratonu’na damga vuran fotoğraflar

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

1 / 39 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği iki kıtayı birbirine bağlayan 42 kilometre 195 metrelik Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ilk start verildi.

2 / 39 Bu yıl, 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu, "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla koşuluyor.

3 / 39 Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda atletler tarihi yarım adaya doğru yaklaştı.

4 / 39 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafındaki gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maraton, tüm heyecanıyla sürüyor.

5 / 39 Sporcular, Beşiktaş sapağından Barbaros Bulvarına indi ve sahil yolundan Karaköy'e yaklaştılar.

6 / 39 Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

7 / 39 Sahil yolundan Gülhane Parkı'na devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak.

8 / 39 Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

9 / 39 ELİT ATLETLER YARIŞIYOR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer alıyor.

10 / 39 Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelen elit atletler, maratonda ter döküyor.

11 / 39 Organizasyon kapsamında ayrıca 15 ve 10 kilometre koşularla, tekerlekli sandalye kategorisinde yarış da yapılacak.

12 / 39 334 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.

13 / 39 Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

14 / 39 Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek.

15 / 39 Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

16 / 39 Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.

17 / 39 Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.

18 / 39 İŞTE 15 KİLOMETREDE KAZANANLAR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı.

19 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

20 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

21 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

22 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

23 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

24 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

25 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

26 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

27 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

28 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

29 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

30 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

31 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

32 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

33 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

34 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

35 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

36 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

37 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

38 / 39 İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler