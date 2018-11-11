SPOR

İstanbul Maratonu’na damga vuran fotoğraflar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

"Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda birbirinden ilginç görüntüler vardı.

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği iki kıtayı birbirine bağlayan 42 kilometre 195 metrelik Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ilk start verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği iki kıtayı birbirine bağlayan 42 kilometre 195 metrelik Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ilk start verildi.
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Bu yıl, 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu, "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla koşuluyor.

Bu yıl, 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu, "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla koşuluyor.
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Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda atletler tarihi yarım adaya doğru yaklaştı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda atletler tarihi yarım adaya doğru yaklaştı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafındaki gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maraton, tüm heyecanıyla sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafındaki gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maraton, tüm heyecanıyla sürüyor.
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Sporcular, Beşiktaş sapağından Barbaros Bulvarına indi ve sahil yolundan Karaköy'e yaklaştılar.

Sporcular, Beşiktaş sapağından Barbaros Bulvarına indi ve sahil yolundan Karaköy'e yaklaştılar.
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Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.
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Sahil yolundan Gülhane Parkı'na devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak.
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Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.
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ELİT ATLETLER YARIŞIYOR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer alıyor.

ELİT ATLETLER YARIŞIYOR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer alıyor.
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Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelen elit atletler, maratonda ter döküyor.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelen elit atletler, maratonda ter döküyor.
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Organizasyon kapsamında ayrıca 15 ve 10 kilometre koşularla, tekerlekli sandalye kategorisinde yarış da yapılacak.

Organizasyon kapsamında ayrıca 15 ve 10 kilometre koşularla, tekerlekli sandalye kategorisinde yarış da yapılacak.
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334 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.

334 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK | Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.
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Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.
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Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek.
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Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.
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Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.

Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.
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Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.
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İŞTE 15 KİLOMETREDE KAZANANLAR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı.

İŞTE 15 KİLOMETREDE KAZANANLAR | Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı.
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
21 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
22 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
23 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
24 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
25 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
26 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
27 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
28 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
29 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
30 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
31 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
32 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
33 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
34 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
35 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
36 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
37 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
38 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
39 / 39

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler

İstanbul Maratonu’na damga vuran kareler
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Anahtar Kelimeler:
istanbul maratonu 40. Vodafone İstanbul Maratonu

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