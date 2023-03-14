İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Kırşehir'deki 2 okula 7 bin 500 kitap bağışladı

Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde kütüphaneci olarak çalışan Kırşehirli Elif Cansu Boz, yetişmesinde emeği olan ve geçen yıl vefat eden anneannesinin hatırasını yaşatmak için "Bir Bozkır Anneannesinin Hatırasına Meryem Bahadır Kütüphanesi" projesini hazırladı.

Boz'un, projeye, daha önce başkanlığını yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet ve Bilgi Topluluğu öğrencilerini de dahil etmesiyle geniş bir kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Ayni ve nakdi bağışlarla toplanan kitapların 6 bini, Kırşehir Merkez Cumhuriyet Ortaokulundaki kütüphaneye getirildikten sonra tasnif edilerek raflara kondu.

Kitap bağışının ardından "Meryem Bahadır Kütüphanesi" adı verilen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kitapların 1500'ü ise Yenidoğanlı köyündeki ilkokula bağışlandı.

Elif Cansu Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Medeniyet ve Bilgi Topluluğu'nda 2 yıl başkanlık yaptığı dönemde de birçok yerde kitap bağışı ve kütüphane oluşturma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kendisini yetiştiren anneannesi adına bir proje hazırlayarak onun adını yaşatmayı amaçladığını belirten Boz, "İki okula 7 bin 500 kitap getirdik. Kitapları bağış ve satın alma yoluyla topladık. Uzman kütüphanecilik ekibimiz, içinden ayıklama yaparak katalogladı ve tasnif etti. Eline kitap alan her çocuğun anneannemin ruhuna dokunacağına inanıyorum." dedi.

