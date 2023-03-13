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İstanbul merkezli 3 ilde yapılan terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

13.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 14 şüphelinin kimlik ve adresi tespit edildi.

İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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mlkp operasyon

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