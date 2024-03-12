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İstanbul merkezli 3 ildeki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

AA AA
12.03.2024 10:34
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, örgütün sözde kadın ve gençlik yapılanması içerisinde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK talimatları doğrultusunda, sözde kadın yapılanması TJA ve sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde yer aldığı tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Gaziantep ve Ağrı'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi.

Ekiplerin, diğer 4 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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