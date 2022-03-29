İstanbul merkezli 4 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada, aralarında örgüt elebaşı Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettiği, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 avukatlık ofisinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.

