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İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı

30.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yapan suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, tefecilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı. Dün sabah İstanbul merkezli Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çetenin, dara düşmüş kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları ileri sürüldü. Örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı.

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