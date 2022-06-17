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İstanbul merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı

17.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen toplam 18 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 14’ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması" soruşturması kapsamında 1 aktif polis memuru, 9 ihraç emniyet personeli ve 8 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 14'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlının ise yurt dışında olduğu bildirildi.

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