YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 43 zanlı adliyede

İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 43 zanlı adliyede

02.10.2023 15:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "silahlı tehdit" gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

İstanbul merkezli 29 Eylül'de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 43'ü yakalanmış, 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu belirlenmiş, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yapılan baskınlarda, 18 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ile 1025 dolar, 990 avro ve 23 bin 700 lira ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkilediŞile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkiledi
Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybettiBalkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kastamonu Üniversitesinden otogarda öğrencilere ‘hoş geldin’ karşılamasıKastamonu Üniversitesinden otogarda öğrencilere ‘hoş geldin’ karşılaması
Anahtar Kelimeler:
Adliye operasyon şahinler

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

Zeren eczanesi
Uskudar
Çinar eczanesi
Kartal
Lotus eczanesi
Fatih
Lavanta eczanesi
Tuzla
Sevgi eczanesi
Arnavutkoy
Mumcu eczanesi
Sisli
Kadir naz eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.