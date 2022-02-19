İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanına veda ediyor

İSTANBUL (AA) - Ziyaretçilerini Beyoğlu'ndaki geçici binasında 27 Şubat'ta son kez ağırlayacak İstanbul Modern'in yeni binasının yakın bir zamanda açılması planlanıyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Karaköy'deki eski konumunda kapılarını açacak olan İstanbul Modern'in yeni binası dünyanın dört bir yanındaki kentlerde simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı.

Yeni binasında izleyiciyi merkeze alan müzede, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

