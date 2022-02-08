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  4. İSTANBUL - (ÖZEL)- ÜSKÜDAR&#039;DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

İSTANBUL - (ÖZEL)- ÜSKÜDAR&#039;DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

08.02.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Patlama anı

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