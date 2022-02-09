YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İSTANBUL - &quot;TATLI ISMARLAYACAĞIM&quot; DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDU

İSTANBUL - &quot;TATLI ISMARLAYACAĞIM&quot; DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDU

09.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

- O anlar kamerada Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı.

- O anlar kamerada

Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı
Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sefa Furkan G. (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan Eren Akçay(21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı. Bu sırada sokakta bekleyen Sefa Furkan G. Akçay'ın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet etti. Akçay hastaneye kaldırılırken Sefa Furkan G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, Sefa Furkan G.'yi emniyete teslim etti.
Bu arada olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü
------
-Saldırı anı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiGiresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Uzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarıUzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:23
İkindi
16:10
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Metropol Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.