YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

29.06.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Vadisi Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, söz konusu alanların krokisi ile sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladıGençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

Ankara Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:16
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.