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  4. İstanbul sosyetesiyle dizi oyuncuları aynı partide buluştu! Mert Alaş'ın partisine o oyuncu özellikle davet edildi

İstanbul sosyetesiyle dizi oyuncuları aynı partide buluştu! Mert Alaş'ın partisine o oyuncu özellikle davet edildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 17:23
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Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği bir davetle tüm ünlüleri aynı mekanda toplamıştı. Geceye katılan sosyetik isimlerin Mert Yazıcıoğlu'nu özellikle istedikleri iddia edildi.

İstanbul sosyetesiyle dizi oyuncuları aynı partide buluştu! Mert Alaş'ın partisine o oyuncu özellikle davet edildi

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş geçtiğimiz günlerde verdiği parti çok konuşulmuştu. Partiye birçok ünlü isim katılmıştı.

Dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alaş o geceden paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulmayı başarmıştı.

Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Burak Deniz, Taro Emir, Birkan Sokullu gibi isimlerin katıldığı partide daha birçok ünlü boy gösterdi.

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GECEYE KATILMASI ÖZELLİKLE İSTENMİŞ

Gecede dikkat çeken isimlerden birisi de şu sıralar Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı 'Cüneyd efendi' rolüyle dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu oldu.

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Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, partide yer alan sosyetik isimler Mert Yazıcıoğlu'nun geceye katılmasını özellikle istemiş.

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Oyuncunun set saatleri bile bu partiye göre ayarlandığı belirtildi.

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