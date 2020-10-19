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İstanbul Sprınt Trıatlonu’nda Beylikdüzü ev sahibi oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde ikincisi düzenlenen İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Sahili’nde 300 triatleti bir araya getirdi.Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile Beylikdüzü Sahili’nde düzenlenen ‘İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası’ sprint triatlon ve aquatlon branşlarında 300 lisanslı sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Beylikdüzü’nde ikincisi düzenlenen İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Sahili’nde 300 triatleti bir araya getirdi.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile Beylikdüzü Sahili’nde düzenlenen ‘İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası’ sprint triatlon ve aquatlon branşlarında 300 lisanslı sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Sporcuların kıyasıya mücadelesi ile başlayan etkinlik; sprint triatlon kategorisinde 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu branşlarıyla devam ederken Aquatlon kategorisinde ise 2500 metre koşu, 500 metre yüzme ve 2 bin 500 metre koşu branşlarıyla son buldu. Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, katıldı. Yarışlar, pandemi tedbirleri nedeniyle seyirciye kapalı olarak yapıldı.

Müsabakalarda 300 sporcu mücadele etti
18 - 64 yaş arası triatlon lisansına sahip sporcuların yarıştığı organizasyon da sprint triatlon branşında kadınlar genel klasman kategorisinde; birinci Özge Uzun, ikinci Melda Fatma Derviş ve üçüncü Esin Akkartal oldu. Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik ipini göğüsleyen Bahadır Tama olurken, Oleg Astanin ikinci ve Metin Akbaba üçüncülük kürsüsüne çıkan isim oldu. Aquatlon branşında ise kadınlar genel klasman kategorisinde Çiğdem Tütüncü birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. Berrak Irmak ikinci olurken, Esra Nesil yarışı üçüncü olarak tamamladı. Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik ipini göğüsleyen isim Uğurcan Özer olurken, Oleg Astanin ikinci ve Mustafa İdrisoğlu üçüncü oldu.

“Beylikdüzü bu sporu çok sevdi”
Zorlu hava koşullarına aldırış etmeden üstün performans sergileyen triatletleri tebrik eden Serdal Mumcu, “Bugünden önce aslında 2017 yılına gitmek lazım. İlki 2017 yılında dönemin Belediye Başkanı ve şimdiki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önderliğiyle yine Beylikdüzü Sahili’nde yapıldı. Triatlon branşı ile o zaman tanıştık ve Beylikdüzü bu sporu çok sevdi. Öncelikle bu denli yüksek sayıdaki sporcumuzu burada ağırlamak, onların başarılarına burada şahitlik edebilmek bizleri mutlu etti. İnanıyoruz ki bundan sonraki tarihlerde de Beylikdüzü bu tür sportif faaliyetlere uluslararası boyutta ev sahipliği yapacaktır, yapabilecek kapasitesi vardır. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın destekleriyle Beylikdüzülü ve İstanbullu hemşehrilerimizi bundan sonra da Beylikdüzü’nde bu tür sportif faaliyetlerle ağırlayacağız. Bundan da büyük mutluluk ve gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.

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