YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İSTANBUL- TAKSİCİLERİN TAKSİMETRE KUYRUYUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL- TAKSİCİLERİN TAKSİMETRE KUYRUYUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

08.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etmeye başladı.

Derya EVREN - Ersan SAN - Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etmeye başladı. Saat 10.00'da başlayan taksimetre ayarı için sabah 07.30'dan itibaren beklemeye başlayan taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Saat 10.00'da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30'dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
Erken saatlerden itibaren taksimetre ayarı yapacak firmanın önünde beklemeye başlayan taksici "Sabah 07.30'dan beri buradayız. Bugün saat 10.00'da başladı taksimetre ayarı değiştirme işlemleri. 1250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Dolar uçtu, düştü dediler mazot düşmedi. Akaryakıt fiyatları düşürülseydi hem yolcular hem de biz rahat edecektik. Kuyruk bizden başlıyor, daha yeni başlıyor. Bu görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var" dedi.
Taksici Mikail Şahin, "Biz sabah 08.30-09.00 gibi geldik. Beklemeye başladık. Şu anda ön sıralarda taksimetre ayarı başladı. Tahmini olarak biz 1 saat içerisinde çıkmış olacağız ama arkadaki arkadaşlar saatlerce bekleyecek" diye konuştu.

Görüntü dökümü
-------------------------

-Taksi kuyruğundan detaylar
-Taksicilerden detaylar
-Taksicilerle röportaj
HAvadan görüntüler (EK)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Adana'da ev yangınında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendiAdana'da ev yangınında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi
Diyarbakır'da öğrenciler "İlk Dersimiz Egzersiz" projesiyle sınıfa zinde girecekDiyarbakır'da öğrenciler "İlk Dersimiz Egzersiz" projesiyle sınıfa zinde girecek

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:43
Yatsı
21:06
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Erkek arkadaşını öldürdü, erotik pozlarını paylaştı

Erkek arkadaşını öldürdü, erotik pozlarını paylaştı

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.