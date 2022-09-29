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İstanbul Ticaret Odası reel sektörün nabzını İTOSAM ile ölçecek

29.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTO Stratejik Araştırma Merkezi, "İstanbul’da Reel Sektörün Yeşil Dönüşümü: Mevcut Durum ve Beklentiler" başlıklı ilk araştırma raporunu yayınladı - İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Yeşil dönüşüme dair yasal altyapıdaki mevcut eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Teşvikler ülkemizde yeşil dönüşümün kaderini çizecek"

İstanbul Ticaret Odası reel sektörün nabzını İTOSAM ile ölçecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), reel sektöre yönelik veriye dayalı stratejik raporlar hazırlayacak İTO Stratejik Araştırma Merkezi'ni (İTOSAM) kurdu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, merkez, Eminönü'nde restore edilen tarihi Liman Han'da faaliyetlerine başladı.

İTOSAM anket, çalıştay, odak grup toplantısı ve mülakat gibi saha çalışmaları da gerçekleştirecek. Merkez elde edeceği verileri ve uzman görüşlerini kamuoyuna açık veri ve kaynaklarla harmanlayarak, farklı konular üzerine analizler yapacak.

Böylece İTOSAM bünyesinde İstanbul’un iktisadi ve ticari hayatına yönelik çalışmalar için kullanılabilecek büyük veri havuzu oluşturulacak. Bu veri havuzu da İstanbul ekonomisi üzerine akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin istifadesine sunulacak.

İTOSAM, "İstanbul’da Reel Sektörün Yeşil Dönüşümü: Mevcut Durum ve Beklentiler" başlıklı ilk araştırma raporunu yayımladı.

Araştırma raporunda, şirketlerin yeşil dönüşümle ilgili bugüne kadar attıkları adımlar, çevre dostu aksiyonların en çok hangi motivasyonlarla gerçekleştiği, bu süreçte karşılaştıkları zorluklar ve yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması için politika yapıcılardan neler bekledikleri ele alınıyor.

- "Teşvikler ülkemizde yeşil dönüşümün kaderini çizecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, merkezin İstanbul özelinde iktisadi ve ticari hayatın dinamikleri üzerine çalışmalar yapacağını belirterek, "İTO Stratejik Araştırma Merkezi’nde reel sektörün nabzını ölçen araştırmalar yapacağız. Çalışmalarımızı, özellikle KOBİ’lerin mevcut durumunu ve beklentilerini yansıtan veriler ile sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İTOSAM'ın bu çalışmalardan elde edilen yol gösterici nitelikteki bulguları reel sektör ve politika yapıcıların istifadesine sunmayı amaçladığını ifade eden Avdagiç, "İTOSAM kapsamında yapılacak çalışmaların bir ayağı bilimsel yöntemlerin, diğer ayağı ise reel sektörün pratik işleyişinin üzerinde duracak. Bu sayede teori ile pratik gerçekler, İstanbul ve Türkiye’nin ekonomik gelişimine hizmet edecek biçimde bir araya getirilecek." açıklamasında bulundu.

Avdagiç, "İstanbul’da Reel Sektörün Yeşil Dönüşümü: Mevcut Durum ve Beklentiler" raporuna ilişkin şunları kaydetti:

"Biz araştırmada şunu gördük ki, şirketlerin birçoğu çevre dostu faaliyetler yürütme eğiliminde olsalar da bunu kurumsallaştırma ve sürdürülebilir kılma noktasında kat etmeleri gereken oldukça mesafe mevcut. Bu nedenle yeşil dönüşüme dair yasal altyapıdaki mevcut eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.

Kamu, reel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve etkileşimin artmasına ihtiyaç var. Tüketim kalıp ve tercihlerinin değişmesi hayati öneme sahip. Elbette bilgilendirme çalışmaları ile teşvikler ülkemizde yeşil dönüşümün kaderini çizecek temel unsurlar."

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