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İstanbul trafiğinde şoke eden görüntü! Trafik magandası sosyal medyadan paylaştı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda seyir halindeyken sırada kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları kameralarca kaydedilirken , şahıs bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı.

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Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı.

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O anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halindeyken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor.

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Maganda o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Motosiklet trafik sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
KASK KULLANMAK ÖNEMLİ TABİİ..!! AMA..KASKIN ALTINDAKİ AKLI KULLANMAK DAHA ÖNEMLİ..!!
Kendiniz geberin zerre üzülmem bari başkalarına zarar vermeyin.
bunların anasını babasını düşünmesen töbe töbe bişey demeyiyim hadi magandanın önde gideni bi halt yaptım sanıyor
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