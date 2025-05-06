İstanbul'un Aşıklar Merdiveni: Kamondo Merdivenleri

Zarif mimarisi ve dokunaklı hikayesiyle Kamondo Merdivenleri, şehrin önemli simgelerinden biridir. Karaköy’de Voyvoda Caddesi ile Banker Sokağı’nı birleştiren Kamondo Merdivenleri, 19. yüzyılın sonlarında dönemin ünlü bankerlerinden Abraham Salomon Kamondo tarafından, Avusturya Lisesi’nde okuyan torunlarının rahatça okula gidip gelmesi için yaptırılmış, zamanla ise bölge halkı tarafından "Aşıklar Merdiveni" olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihi Galata ve Pera bölgelerinin kesişim noktasında konumlanan bu zarif yapı, günümüzde turistler için önemli bir çekim noktası olmuş, 2012 yılında James Bond’un Skyfall filmiyle uluslararası bir tanınırlığa da kavuşmuştur.

Kamondo Merdivenleri Mimari Yapısı

Eklektik bir mimariye sahip olan Kamondo Merdivenleri; Barok, Ampir ve Neoklasik tarzların harmanlanmasıyla inşa edilmiştir. Zikzak şeklindeki helezonik yapısı vardır bu sayede düşme durumunda yaralanma riskini azaltır. Kamondo Merdivenleri, aynı zamanda Galata’daki iş yerlerinden Pera’daki evlere ulaşımı kolaylaştırması için de kullanılmıştır.

Kamondo Merdivenleri Tarihi

Kamondo ailesi, İspanya’daki Engizisyondan kaçarak önce Venedik’e, ardından da İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul'da bankerlik yaparak büyük bir servet elde etmiş ayrıca şehircilik, eğitim ve mimari alanlarında da büyük katkı sağlamıştır. Abraham Salomon Kamondo, 1873 yılında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Paris’ten İstanbul’a getirilip Hasköy Yahudi Mezarlığı’nda adına yapılan bir anıt mezara defnedilmiştir.