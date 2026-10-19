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İstanbul'un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı

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İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların ardından İstanbul’un barajlarındaki su seviyeleri hızla yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’da doluluk oranı yüzde 38’li değerlerden 5 gün içinde yüzde 53,54’e çıktı. Bu değer son 10 yılın Ekim aylarında yapılan ölçümler arasında en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Alibeyköy Barajı'nda 5 gün önce yüzde 34,44 olarak ölçülen doluluk oranı bugün yüzde 76,6’ya yükseldi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken İstanbul barajlarındaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. İSKİ verilerine göre 5 gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından hızla yükselerek yüzde 53,54’e kadar çıktı.

İstanbul un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı 1

BARAJ DOLULUK ORANI SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Bu değer Ekim ayı içinde yapılan ölçümler arasında son 10 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında doluluk oranı yüzde 24,13, 2024 yılında yüzde 33,94, 2023 yılında ise yüzde 21,01 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı 2

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 76,6’YA YÜKSELDİ

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışlar Alibeyköy Barajı'nda kısa sürede su seviyesini yükseltti. Alibeyköy Baraj Gölü havzasında yüzde 34’lü seviyelerde ölçülen değerler yoğun yağışların ardından hızla artarak bugün itibariyle yüzde 76,6’ya kadar yükseldi. Baraj gölünün çevresinde kuruyan alanlar tekrar suyla doldu. Alibeyköy Barajı'ndaki hızlı artışın Ekim aylarında yapılan ölçümler incelediğinde son 10 yılın en yüksek değeri olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 13,29 ölçülmüştü. 2024 yılında aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 6,62, 2023 yılında 23,31, 2022 yılında ise yüzde 29,58 olarak ölçülmüştü.

İstanbul un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı 3

İstanbul’un en dolu barajı yüzde 88,53 doluluk oranıyla Darlık Baraj Gölü havzası oldu. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajlarında ise su seviyeleri istenilenin çok altında kaldı. Kazandere Baraj Gölü yüzde 8,08, Kazandere Barajı yüzde 3,76 doluluk oranına sahip

İstanbul un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı 4

İSTANBUL’UN BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli yüzde 77,39
  • Darlık yüzde 88,53
  • Elmalı yüzde 79,97
  • Terkos yüzde 36,98
  • Alibeyköy yüzde 76,6
  • Büyükçekmece yüzde 30,35
  • Sazlıdere yüzde 31,95
  • Istrancalar yüzde 61,73
  • Kazandere yüzde 8,08
  • Papuçdere yüzde 3,76

İstanbul un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı 5

İstanbul un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul baraj baraj doluluk oranı doluluk oranı yağış
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