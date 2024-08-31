İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama Kaya Çilingiroğlu'nu evden kimse çıkaramıyor! Ev sahibinden isteği şoke etti

MYNET- Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Kaya Çilingiroğlu'nun Etiler'de 10 bin TL kira bedeli ile oturduğu binanın kentsel dönüşüme dayanaklı olmadığı gerekçesiyle güçlendirilmesine karar verildi ama Çilingiroğlu rapora inanmadığı gibi daireyi de boşaltmak için ev sahibinden para talep etti.

EVDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Atv Haber'e konuşan ev sahibi binasının riskli çıktığı ve acilen güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Apartman sakinleri evlerini birer birer boşalttılar ama iddiaya göre Kaya Çilingiroğlu ile birlikte üç kiracı evlerden çıkmak için direniyor.

TAŞINMAK İÇİN FAHİŞ TALEP İDDİASI

Hatta ev sahibinin oğlu Gökhan Ceyhan'ın iddiasına göre Kaya Çilingiroğlu evden taşınmak için taşınma bedeli olarak tam tamına 2 milyon TL istedi.

HAVUZLU SİTEDE 10 BİN TL KİRA

Çilingiroğlu'nun evi boşaltmak istememesinin sebebi ise iddiaya göre kirasının düşük olması. 3+1 havuzlu otoparklı sitede 10 bin TL kira bedeli ile oturan ünlü isim bundan dolayı buradan taşınmak istemiyor.

Ev sahibinin 'çıkın aynı bedelden geri gelin' teklifini dahi kabul etmeyen ünlü isim hakkındaki iddiaları ise yalanladı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

OdaTV'ye konuşan Çilingiroğlu 'Olay yargıya taşındı. İlk olarak talep ettiğim ücret yanlış. Ev sahibi de elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar.' diyerek kendisini savundu.