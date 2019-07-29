İstanbul'un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi

Öte yandan mayıs ayında dünyaya gelen ve şu anda 2,5 aylık olan İstanbul'da doğan Bengal kaplanları da ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Küçük kaplanlar, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken dünyada kaplan sayısının 3 bin 900 civarında olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"100 yıl önce dünya üzerinde 100 bin kaplan varken sayıları 5 bin civarına düştüğünde 2010'da St. Petersburg'ta bir 'kaplan zirvesi' düzenlendi. Zirvenin amacı, soyu tükenmekte olan bu canlılar için farkındalık yaratmak ve insanları bilinçlendirmekti."

29 Temmuz Dünya Kaplan Günü'nü parktaki kaplanlara sevdiği yiyecekleri ve oyuncakları vererek kutladıklarını ifade eden Yayla, "Vatandaşları da Dünya Kaplan Günü konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu kapsamda bir kampanya düzenledik. 13 yaşın altındaki çocuklar yanlarında yetişkin biriyle geldiğinde parka ücretsiz girip, bütün canlıları görebiliyor. Kampanya 10 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.