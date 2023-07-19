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  4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

19.07.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. İstanbul Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

İstanbul Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 2712 531.58603
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2022 280 + 7 4030 526.92353
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 11101 510.81137
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 933 504.60105
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAY 2022 1 18053 499.2547
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 20960 494.73945
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 28137 484.73254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 5467 472.38721
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 42863 466.17966
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 500 + 13 5405 463.33829
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 90 + 3 7661 459.43488
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 340 + 9 8611 450.12212
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 12110 440.10262
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı(Çince) (4 Yıllık) DİL 2022 40 + 1 11986 439.07263
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 66438 439.05612
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 12194 438.20155
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı(İspanyolca) (4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 13215 434.14845
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı(Korece) (4 Yıllık) DİL 2022 30 + 1 13275 433.95546
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 15584 433.29729
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) (4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 14864 428.05205
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) (4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 15212 426.85636
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 20799 426.46994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 78929 425.82377
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 7810 425.31332
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Dilbilimi(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 16903 421.00139
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 17281 419.79168
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 18434 416.15277
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 20947 402.03165
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 22881 399.75323
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 62995 396.97661
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Latin Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 25269 395.84475
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 30 + 1 30346 392.19017
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 30 + 1 27422 389.80088
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 77640 389.35233
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji(4 Yıllık) SOZ 2022 30 + 1 34259 388.76126
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 + 1 37136 386.46387
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 91813 382.52743
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 30317 381.89799
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 128363 381.51963
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 45373 380.46773
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 133085 377.92388
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2022 160 + 4 51165 376.71774
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 52418 375.98241
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2022 120 + 3 108452 375.09413
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 54078 374.98475
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 55137 374.38294
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 40 + 1 33628 372.87844
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 141706 371.67701
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 85 + 3 123235 368.96492
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2022 20 66853 367.94975
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 71041 365.75852
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 110 + 3 140201 362.46283
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 78586 362.40074
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 120 + 3 143275 361.30688
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 144011 361.0422
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Leh Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 35 + 1 38408 360.0474
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Lojistik Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 147444 359.80174
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 85821 359.26375
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ukrayna Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 25 + 1 40453 354.79929
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 41137 352.89302
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 220 + 6 175693 350.20378
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 184026 347.5922
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 122349 346.2332
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 183388 345.87031
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 280 + 7 203588 341.81068
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 192103 341.2465
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Lojistik Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 223986 336.3129
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 205785 334.5079
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2022 110 + 3 238806 332.61811
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 150 + 4 194506 327.42829
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 286187 321.88137
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 293832 320.32037
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 54290 319.88695
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 296642 319.76756
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2022 75 + 2 321843 314.82786
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 259888 311.64464
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 70 + 2 58494 309.7831
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hititoloji(4 Yıllık) DİL 2022 40 + 1 58527 309.70832
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri(4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 268406 308.56833
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 150 + 4 326244 304.02072
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Klasik Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 388747 303.26632
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 288618 301.60926
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 399692 301.55508
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Antropoloji(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 411658 299.74277
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım(4 Yıllık) EA 2022 25 + 1 427556 297.39431
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 150 + 4 396819 294.11971
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilim Tarihi(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 454217 293.5486
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih Öncesi Arkeolojisi(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 455603 293.35644
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Su Bilimleri ve Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 332330 288.37499
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 498703 287.6758
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 300 + 8 601202 275.65377
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 1500 + 38 649609 270.54696
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 250 + 7 684703 267.0693
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 300 + 8 704709 265.15483
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 200 + 5 711802 264.48469
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 200 + 5 713030 264.36507
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 250 + 7 716253 264.0653
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih(Açıköğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 1000 + 25 681131 262.64382
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 40 + 1 80046 260.89252
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 765091 259.5721
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 300 + 8 765338 259.55242
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kamu Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 822241 254.58442
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 824279 254.41414
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Coğrafya(Açıköğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 1500 + 38 832352 248.79433
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) (4 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 558315 244.90916
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rekreasyon(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 1037057 237.73136
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Urdu Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 40 + 1 92381 236.24848
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 800 + 20 1068213 235.46493
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 2 968111 207.24855
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 - - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 - -

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2022 - 394945 349.97914
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 638254 316.38521
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 699958 309.7669
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 743941 305.36858
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 809340 299.2091
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1281203 263.60132
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1381169 257.49154
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1401822 256.27812
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1440991 254.00937
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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