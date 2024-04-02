İstanbul Üniversitesi'nde yüzyılın ardından "kutsal emanetler" ziyarete açıldı

Üniversitenin Nadir Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, çok mübarek bir ayda olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Zülfikar, 1400 yıllık iradenin ve 1000 yıllık birikimin olduğu topraklarda bulunduklarını dile getirerek, "Rahmetli Nurettin Topçu Hoca'nın söylediği tabirle, bu mekanlar barındırdıklarıyla gerek yerin altındaki şehitleriyle gerek yerin üstündeki insanlarıyla çok şeylere şahitlik etmiştir. Onların yaptıkları çabalar, gayretler ülkemizin bugünkü bulunduğu noktada dünyaya, huzurun, barışın, insanlığın, merhametin, sevginin ve gerçekten kardeşliğin yansımalarını gerçekleştirmiştir. Biz de bu kutsal emanetleri ziyarete açarken bu duygular içerisindeyiz." dedi.

Kutsal emanetlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Zülfikar, şunları kaydetti:

"Kutsal emanetler arasında Allah Resulü'nün Sakal-ı Şerifi'nin yanında Fetih Sancağı var, Kur'an-ı Kerim nüshaları var. Bu binada bulunan eserlerin tamamı el yazma eserler. Kendisi kıymetli bir mekan. Geçtiğimiz günler içerisinde pek çok malzemeyi asıl geldiği yer olan Yıldız Sarayı'na naklettik ama hala elimizde çok değerli nüshalar ve kitaplar bulunuyor. Nisan ayının sonlarında uzunca bir süredir restorasyonda olan İstanbul Üniversitesinin 1000 kişi kapasiteli, büyük kütüphanesini de hep birlikte açmış olacağız."

Açılış konuşmasının ardından Rektör Zülfikar, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile katılımcılar birlikte kurdele kesip, kutsal emanetleri ziyarete açtı.

Davetliler, daha sonra kutsal emanetleri gezip bilgi aldı.

KUTSAL EMANETLER

Ziyaret kapsamında Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Şeyh Hamdullah hattıyla Mushaf-ı Şerif, Hz. Peygamber'in Hücre-i Saadetleri'nin tamiratından kalan parçalar, Ravza-i Mutahhara’nın aydınlatılmasında kullanılan mum, sancaklar ve Hilye-i Şerifler görülebiliyor.

Kutsal emanetler arasında Fetih Sancağı'nın bir yüzünde Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi'nin 1. ayeti, Saff Suresi'nin 13. ayetinin bir bölümü ve "Ya Muhammed" yazısı bulunuyor. Sancağın diğer yüzünde devlet arması ve dört köşeye yerleştirilmiş ay yıldız bulunuyor.

Üniversite mensuplarına açık kutsal emanetler ziyareti, 5 Nisan Cuma'ya kadar görülebilecek.





