YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı

İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı

01.03.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Ümraniye ve Esenyurt'ta 8 derslikli 2 anaokulunun yapımı için İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile protokol imzaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile bağışçı İSO arasında okul yapım protokolü imzalandı. Protokole göre, Ümraniye ve Esenyurt'ta YİKOB tarafından 8 derslikli anaokulu binası ve eklentileri inşa edilecek.

İstanbul Valiliğindeki imza törenine, Vali Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Protokolle Ümraniye Dudullu Mahallesi'ndeki eğitim alanı ile Esenyurt'taki Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu bahçesine 8 derslikli anaokulu binası ve eklentileri yapılacak.

Yerlikaya, "Ümraniye ve Esenyurt'ta 8 derslikli 2 anaokulumuzun yapımı için İSO ile protokolümüzü imzaladık. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve kıymetli yönetim kurulu nezdinde şehrimizin hayırsever sanayicilerine teşekkür ederim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldüGÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç ettiHSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.