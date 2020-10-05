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İstanbul Valiliği'nden Formula 1 kararı! Seyircisiz yapılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi

İstanbul Valiliği'nden Formula 1 kararı! Seyircisiz yapılacak

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım günleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

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