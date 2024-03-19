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İstanbul Valiliği’nden DEM Parti organizesinde düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklama: “75 kişi gözaltına alındı”

İHA İHA
19.03.2024 07:38
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İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen “Şimdi Özgürlük Zamanı” mitingi ve “Nevruz Kutlaması” etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, “Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Fatih ilçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında ’Şimdi Özgürlük Zamanı’ konulu miting ve ’Nevruz Kutlaması’ etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A.), (Ş.A.) ve (Y.Ö.) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan, arama kaydı bulunan (M.K.) ve (M.B.) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Etkinlik alanı ve çevresinde polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 70 şahıs hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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