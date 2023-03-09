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İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

09.03.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve bölge yapılanması içerisinde ‘yönetici‘ pozisyonunda bulunan kişilerin de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube polisi, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Emniyet güçlerince örgüte yönelik yürütülen çalışmalarda, gizli haberleşme programı bylock kullanıcısı oldukları belirlenen, örgütün bölge yapılanması içerisinde ‘yönetici‘ pozisyonunda bulunan, kapatılan Bank Asya’da artıran hesaplarının bulunduğu anlaşılan, FETÖ içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan, soruları dağıtan ve örgütsel iletişime uygun ankesör/büfe üzerinden irtibatı bulunan yeni şüpheliler tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün İstanbul ve Ankara’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, aralarında geçmişte yer aldıkları kamu kurumlarından ihraç edilen kişilerin de bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyete götürüldüğü ve burada başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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