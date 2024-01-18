İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Havran, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde bu akşam saatlerinden, İstanbul'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

