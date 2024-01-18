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İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı

AA AA
18.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Havran, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde bu akşam saatlerinden, İstanbul'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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