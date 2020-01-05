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  4. İstanbul ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı

İstanbul ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

İstanbul ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu Yakası ile çevre illerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Edirne çevrelerinde fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (hava, deniz, kara) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Meteoroloji

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