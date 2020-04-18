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İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 18.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 85 ton sülfürik asit ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Muratbey Gümrüğü'nden Hatay Cilvegözü Gümrüğü'ne sevkli ve lavabo açıcı taşıdığı beyan edilen tırın durumundan şüphelenen gümrük görevlileri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda taşınan ürünleri incelemeye aldı.

Ürünlerin beyan edildiği gibi lavabo açıcı olmadığı, uyuşturucu yapımında da kullanılabilen bir ara kimyasal olmakla birlikte bunun dışında gübre sanayinde, boyar madde, patlayıcı, ilaçlama, pil yapımı, metalürji, petrol arıtmada da kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.

Soruşturma genişletilerek İstanbul Muratbey Gümrüğü’nde 2 tıra yapılan operasyonda toplam 75 ton sülfürik asit ele geçirildi, kaçak eşyanın naklinde kullanılan tırlara da el konuldu.

Bu operasyonlardan birkaç gün sonra yine Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda sülfürik asit ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda toplamda 4 tırda ele geçirilen 85 ton sülfürik asitin piyasa değerinin yaklaşık 750 bin lira olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza Hatay İstanbul sülfürik asit Ticaret Bakanlığı

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