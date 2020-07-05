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  4. İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu

İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu

ANKARA HABERLERİ  | 05.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Peynirlerin üretim tarihi olarak 15 Ağustos 2020'nin gösterilmesi ve hiçbir soğutma sistemi kullanılmadan taşınması dikkati çekti

Şanlıurfa'dan İstanbul'un Güngören ilçesine çuvallar içinde usulsüz şekilde taşınan tulum peynirlerine el konuldu. Peynirlerin üretim tarihi olarak 15 Ağustos 2020'nin gösterildiği ve taşınırken hiçbir soğutma sistemi kullanılmadığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan İstanbul'un Güngören ilçesine çuvallar içinde tulum peyniri getirildiğini tespit etti.

Yapılan denetimde, her birinde 20 kilogram peynir olan çuvalların hiçbir soğutma sistemi bulunmadan taşıma işleminin gerçekleştirildiği belirlendi. Peynir Tebliği'ne göre, peynirlerin muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulması gerekiyor ancak Şanlıurfa'dan getirilen çuvalların dış yüzeylerinden yapılan sıcaklık ölçümlerinde, taşıma ve muhafaza sıcaklığının ortalama 22 derece olduğu tespit edildi.

Bununla beraber, araç kasasının iç yüzeylerinde paslanmalar olduğu ve bu pasların tulum peyniri çuvallarına bulaştığı görüldü.

Ürünlerin üretim tarihinin ise ileri bir tarih olan 15 Ağustos 2020, son tüketim tarihinin de dış çuval ambalaj üzerinde 15 Ağustos 2021 şeklinde yer aldığı tespit edildi.

Ürünlerden 1 takım numune alınıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. "Güvenilir olmayan gıda" olarak değerlendirilen yüzlerce kilogram peynire el konuldu ve incelemeler tamamlanıncaya kadar bunlar yedi emin olarak belirlenen soğuk hava deposuna alındı.

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