İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan Hak-İş İstanbul İl Başkanlığına bağlı sendika üyelerinin yer aldığı kortej, çeşitli sloganlar atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne geldi.

Anıta çelenk bırakan ve grup adına açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, sağlık, iş, ekmek, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını söyledi.

İluk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde binlerce emekçinin vefat ettiğini ve yaralandığını belirterek, emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan konfederasyonun, deprem bölgesindeki üyeler başta olmak üzere tüm vatandaşlara destek olmak için yardım çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda gelecek ve istikrar için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan İluk, "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz. Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

"EMEKÇİLERİN ÜCRETLERİNİN ENFLASYONA KARŞI KORUNMASINI İSTİYORUZ"

İluk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istediklerini belirterek, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak edilen payı almak istediklerini söyledi.

İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istediklerini vurgulayan İluk, taleplerini şöyle sıraladı:

"Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını, vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini, aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi, kapsam dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz."

İluk, kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, iş gücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini, esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını, kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını istediklerini kaydetti.

Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ettiklerini vurgulayan İluk, "Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

