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İstanbul'da 11 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

22.01.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 11 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta 11 yıl önce bıçaklanarak öldürülen Şeref Ergül'ün (38) cinayet zanlısı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 13 Haziran 2011'de Dolmabahçe'de aşçı Şeref Ergül'ün öldürülmesine ilişkin deliller yeniden incelendi.

Cinayet şüphelisinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirleyen ekipler, Barbaros Bulvarı'ndaki bir markete giren şüphelinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit etti.

Polis, teknolojik imkanlar kullanılarak iyileştirilen görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı bünyesindeki Analiz Merkezi Projesine yükleyerek, şüphelinin Muhammet B. isimli kişiyle benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı.

Görüntülerdeki zanlının ağabeyi ile yapılan görüşmede de bu kişinin Muhammet B. olduğu teyit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, Eyüpsultan'daki adresinde gözaltına alındı. Muhammet B'nin konuşma yetisini kaybettiği ve yüzde 98 engelli raporu olduğu belirtildi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

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