İstanbul’da 27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi

Hayatını oyuncaklarına adayan ve şimdiye dek bini aşkın parça biriktiren Şentürk, oyuncaklarıyla 20 ülke, 65 şehri gezerek onları fotoğraflıyor.

İstanbul Maltepe’de yaşayan ve çocukluğunda geçirdiği alerjik rahatsızlığından dolayı yaşıtlarıyla birlikte dışarıda oynayamayan Ulaş Şentürk, kendine oyuncaklardan bini aşkın arkadaş edindi. Şentürk büyüdü ama evin içindeki oyuncakların sayısı da arttı. 27 yıldır oyuncak biriktiren Şentürk, yalnızlığını paylaştığı oyuncaklar sayesinde bir oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı oldu. 10 yıl önce oyuncaklarıyla dünyayı dolaşmaya başlayan Şentürk, şu ana kadar 20 ülke ve 65 şehir gezdi.

“OYUNCAKLARIMLA ŞU ANA KADAR 20 ÜLKEYE GİTTİK”

Ulaş Şentürk, “Oyuncak toplamaya profesyonel olarak 1996 yılında başladım. Şu an elimde bin 200 parça oyuncak var. Bir dönemler koleksiyonum olan bu oyuncaklar şimdilerde fotoğrafçılık malzemem haline dönüştü. Son 10 yıldır gittiğim yabancı ülkelere oyuncaklarımı da yanımda götürerek fotoğraflarını çekiyorum. Şu ana kadar 20 ülkeye gittik. Gittiğim her yerde onları fotoğraflıyorum. Koleksiyonumu görenler küçük bir müzeye ziyarete gelmiş gibi hissediyorlar. Birçoğumuzun çocukluktan kalan oyuncak düşkünlüğü var. Buradaki oyuncakları gören herkes kendi çocukluğundan bir parça görüyor. Bu koleksiyonum içerisinde 70 ve 80’li yıllardan kalan nadir parçalar da bulunuyor” diye konuştu.

