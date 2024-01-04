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  4. İstanbul’da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.01.2024 11:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde 4 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Dron destekli operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan’da 2 şahsın silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şahısların ikamet ve işyeri adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün Eyüpsultan Demirkapı Mahallesi’nde bulunan 3 ayrı adrese ve Fatih Hırka-i şerif Mahallesi’ndeki 1 adrese saat 18.00 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenledi. Havadan görüntü alınarak şüphelilerin kaçmasına fırsat verilmeyen operasyonda E.Ö. ve G.Y. kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca sürgüsü, 1 tabanca namlusu ve 8 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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