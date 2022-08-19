İstanbul'da 7 ton 310 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton 310 kilogram kaçak nargile tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri kaçak nargile tütününü piyasaya sürmeyi amaçlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmaların ardından Sultangazi'de adresi belirlenen bir ev ile bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ev, depo ve depo önünde bulunan araçta yapılan aramalarda, 7 ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 120 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet kurutucu, 2 adet kompresör ve tütünlerin paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan malzemelere ve araca el konulurken gözaltına alınan şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

