İstanbul'da 80 bin sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 80 bin sahte parfüm ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişilerin ülke genelinde alışveriş yapılan internet sitelerinde açtıkları sanal mağazalardan dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin sahtelerini pazarladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması ve fiziki takibin ardından R.D, N.Ç. ve Ü.D'nin sahte parfümleri "merdiven altı" ürettikleri, sahte bandrol ve stok numarası vererek internet üzerinden piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Şüphelileri takibe alarak sahte parfümlerin üretildiği iki imalathane ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, 80 bin sahte parfüm, parfüm doldurma, kapak basma ve jelatin kaplama makineleriyle çok sayıda cam şişe ve parfüm kutusu ele geçirdi.

Aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı belirlenen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.D, N.Ç. ve Ü.D, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



