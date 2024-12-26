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İstanbul'da annesini öldürüp 2 gün evde cesetle yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

AA AA
26.12.2024 11:22
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Beyoğlu'nda uyuşturucu madde kullanıp annesini öldüren ve evde 2 gün cesetle yaşayan sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ercan Yıldız'ın (31) 11 Eylül'de annesi Aysel Yıldız'ı evde 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü, 2 gün sonra eve gelen sanığın halasının cesedi gördüğü kaydedildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumunun otopsi raporu ile sanığın savcılık ifadesine de yer verildi.

Savcılıkta cinayeti işlediğini itiraf eden sanık Yıldız, yaklaşık 18 yıldır eroin hariç tüm uyuşturucu maddeleri kullandığını söyledi.

Olay günü annesiyle tartıştığında da uyuşturucunun etkisinde olduğunu öne süren Yıldız, kendisine hakim olamadığını, mutfaktan bıçak alarak annesini öldürdüğünü ifade etti.

Daha sonra hava almak için dışarı çıktığını anlatan Yıldız, yarım saat sonra döndüğünü ve 2 gün annesinin cesediyle evde kaldığını belirtti.

Sanık Yıldız, 13 Eylül'de eve gelen halası N.K'nin "Annen işe gitmemiş, nerede?" diye sorduğunu, kendisinin de "Odaya gitme korkarsın" dediğini ancak halasının yatak odasına giderek cesedi gördüğünü aktardı.

"ANNEM KENDİSİNE ZARAR VERECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDU"

Annesinin çantasında bulduğu 20 bin lirayı da lavaboda yaktığını kaydeden Yıldız, "Bu paranın pis para olduğunu düşündüğüm için yaktım. Olayı gerçekleştirirken kendimde değildim. Annemle daha önceden birçok kez tartışmamız olmuştu ancak hiçbirinde anneme bıçak çekmedim. Bu olayda da annem kendisine zarar vereceğimi düşünmüyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanık Yıldız hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanığın yargılanmasına martta başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Beyoğlu anne

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