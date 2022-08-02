İstanbul'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın çatısında başlayıp yandaki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malkoçoğlu Mahallesi 302 Sokak'ta 3 katlı binanın çatısındaki onarım çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.
Her iki bina da boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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