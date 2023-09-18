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  4. İstanbul'da aracını yayaların üzerine süren sanığa 9 yıl 5 ay hapis cezası verildi

İstanbul'da aracını yayaların üzerine süren sanığa 9 yıl 5 ay hapis cezası verildi

18.09.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Görkem Sertaç Göçmen, 7 kişiye karşı "kasten yaralama" suçundan toplam 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müştekilerin avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Göçmen'in avukatı Aynur Göçmen, savunma haklarının kısıtlandığını iddia ederek, müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını savundu.

Müvekkilinin alt sınırdan ceza alması gerektiğini belirten Göçmen, müştekilerden A.A'nın yaralanmasına ilişkin eyleminin müvekkille hiçbir ilgisinin bulunmadığını aktardı.

Mahkeme heyeti, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in, 7 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın, bir müştekiye yönelik "olası kastla yaralama" suçundan ise beraatine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcı baba ve hakim annenin çocuğu olan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın, 2 Ekim 2018'de Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları belirtilmişti.

Sanığın yardım etmek isteyen kişilere yönelik eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Kasım 2020'de açıklanan kararda, sanık Görkem'e 7 mağdura karşı "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Göçmen'in, mağdur Ahmet Seven'e yönelik "mala zarar verme" suçundan uzlaşıldığı için bu suçun düşürülmesine, mağdur Mehmet Ali Yalçın'a yönelik "kasıtla yaralamaya sebep verme" suçunun unsurları oluşmadığından da bu suç yönünden beraatini kararlaştırmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile bir kısım katılan ve sanık avukatı, kararla ilgili istinafa itirazda bulunmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 yıl hapis cezası verdiği sanık Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili kararı, eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kasten yaralama

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