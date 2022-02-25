YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı

İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı

25.02.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin, dünya ölçeğinde tarihi roller üstlendiği bir döneme girdiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Karabağ'ın silahlı güçle kurtarılmasında önemli bir görev yaptığını anlatan Perinçek, bu dönemde Türklerin de dünya sahnesine çıktığını kaydetti.

Karabağ Savaşı'na değinen Perinçek, "Azerbaycan milleti, Azerbaycan'ımızın kahraman yiğitleri harekete geçti ve o işgalcileri, istilacıları memleketlerine gönderdiler ve Karabağ'ımızı kurtardılar." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüseyin Macit Yusuf da KKTC'nin tanınma sorunu olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın kendilerini tanımasını istedi.

Azerbaycan'daki Hocalı katliamının benzerinin KKTC'de Kanlı Noel'de yaşandığına dikkati çeken Yusuf, yarın Lefkoşa'da Azerbaycan ile ilgili bir anma programı olacağını ifade etti.

Yeni Azerbaycan Partisi İdare Heyeti Üyesi Elşad Mirbeşiroğlu ise Ermenistan'ın, Hocalı şehrinde 21. asrın en kanlı soykırımını yaptığını vurguladı.

Hocalı'da resmi rakamlara göre 63'ü çocuk, 107'si kadın, 70'i yaşlı 613 kişinin öldürüldüğünü ama gerçekte ölü sayısının daha fazla olduğunu aktaran Mirbeşiroğlu, yaşananların unutulmaması gerektiğini, unutulduğunda ise tarihin kendilerini affetmeyeceğini belirtti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, Karabağ'da kazanılan zaferin çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Bütün insanlığın önünü açacak adım, yine bu topraklardan yükselmiştir. Bu topraklar kanla ve gözyaşıyla anılan topraklar olmayacak. 100 yıl önce İstiklal Savaşı'mızda olduğu gibi zaferleriyle, kahramanlıklarıyla anılan topraklar olacak." ifadelerini kullandı.

Karabağ zaferinin bütün dünyaya bir model sunduğuna işaret eden Çınar, 30 yıllık işgalin ardından 44 günde zafer getiren bu modelin, Asya’nın güvenliğini sağlayabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Antalya'da bir kişi parkta ölü bulunduAntalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyorŞakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."

Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.