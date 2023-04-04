YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı

04.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla birlikte 5 ay aranın ardından yeniden yüzde 40'ın üstüne çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kuraklık nedeniyle yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışların ardından yükselmeye başladı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla 5 ay sonra tekrar yüzde 40'ın üstüne çıkıp yüzde 40,14 seviyelerinde ölçüldü. Son bir haftada su seviyesindeki artış yüzde 2,53, son iki haftada da yüzde 3,25 olarak hesaplandı.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 14,82, Büyükçekmece'de yüzde 30,61, Darlık'ta yüzde 53,04, Elmalı'da yüzde 40,15, Istrancalar'da yüzde 38,09, Kazandere'de yüzde 9,52, Ömerli'de yüzde 61,92, Pabuçdere'de yüzde 9,18, Sazlıdere'de yüzde 32,3, Terkos'ta ise yüzde 32,87 kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 183,36 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 348,65 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 969 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 204,59 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 269,14 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 4 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,05, 2014'te yüzde 34,5, 2015'te yüzde 94,64, 2016'da yüzde 87,5, 2017'de yüzde 88,57, 2018'de yüzde 91,04, 2019'da yüzde 93,37, 2020'de yüzde 65,86, 2021'de yüzde 73,76, 2022'de ise yüzde 88,72 olarak kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mermer yüklü tır D-100 karayoluna devrildiMermer yüklü tır D-100 karayoluna devrildi
Manisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konulduManisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konuldu
Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktıAnkara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul su baraj doluluk oranı yağış

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:37
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
21:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.