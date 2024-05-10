İstanbul'da bazı öğretmenler öldürülen meslektaşları için iş bıraktı

Bazı eğitim sendikaları tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen protesto kapsamında, kentteki bazı okullarda sendikalı öğretmenler derse girmedi. Eylem çağrısından haberi olan bir kısım öğrenci okula gitmezken, derslerin boş olduğunu görenler de okuldan ayrıldı.

Bazı okullarda, öğretmenler tarafından eylem yapılacağının bildirilmesi üzerine velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi.

Öğretmenlerin iş bırakma eylemi nedeniyle okullar normal günlere göre boş kaldı.

Avcılar'daki Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Esen, okula geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını belirterek, "Hocalar eyleme gitmişler, eylem yapıyorlar. Bizi de ders işlenmiyor diye geri gönderdiler. Hiç kimse yok. Gelen az öğrenci de ders işlemiyor. Yoklama da almadılar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 7 Mayıs'ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.





