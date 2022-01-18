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İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

18.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı, polis ekiplerince bacağından vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerlerden atlayan henüz ismi öğrenilemeyen 18 yaşındaki bir genç, nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaraladı.

Olayı gören çevredeki diğer polisler, silahla ateş ederek saldırganı bacağından vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru ve zanlıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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