YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

04.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi 2288. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda, yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarıp yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle binanın giriş bölümünde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'deki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin operasyonKüçükçekmece'deki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin operasyon
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildiTicaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi apartman

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:08
İkindi
16:47
Akşam
19:40
Yatsı
21:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.