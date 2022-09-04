İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi 2288. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda, yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarıp yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle binanın giriş bölümünde hasar oluştu.



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