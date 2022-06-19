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  4. İstanbul'da bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İstanbul'da bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

19.06.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği iddia edilen Kadir Can Ç.'nin kullandığı 34 AR 2953 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Şahin idaresindeki 34 FJD 454 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan Şahin'in aracı da Kozyatağı Metro Otobüs durağına çarptı.

Kazada, Mustafa Kemal Şahin, yanında bulunan Erhan F. ve Nilgün Ş. ile durakta bekleyen yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti ve yan yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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trafik kazası İstanbul

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