İstanbul'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir binanın 8. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi Okurlar Caddesi'nde 15 katlı binanın 8. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.



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